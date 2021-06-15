10 مليون جنيه لتطوير المعسكرات الرياضية بجنوب سيناء

قال محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه جاري تطوير المعسكرات الرياضية بمدن طور سيناء ورأس سدر، بتكلفة تتخطى 10 مليون جنيه، لتحويلهم إلى قبلة لاستقبال رحلات المعسكرات الشبابية التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة، لتعريف الشباب المصري ببلدهم، وإعلاء قيم الولاء والانتماء، وتنشيط السياحة الداخلية في مصر.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن أعمال تطوير المعسكرات تتضمن إقامة ملاعب، وحمامات سباحة، ومسرح، ومبنى فندقي ومباني تجارية وثقافية وإدارية، ليصبح كل معسكر متعدد الاستخدامات.

وأكد أنه جرى رصد 10 مليون جنيه، لتطوير مضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، وتتضمن أعمال التطوير إنشاء مجمع طبي، وتطوير منطقة المشجعين، وإنشاء مقصورة لكبار الشخصيات، وتوصيل إضاءة ليلية للمضمار ليكون جاهزاً لانطلاق مسابقات ليلية أيضًا، والعمل على مدار 24 ساعة .

وأعلن مدير مديرية الشباب والرياضة أنه جرى الموافقة والتصديق على دعم المحافظة بـ 6 وحدات لأجهزة الجيم المختلفة، و4 وحدات لألعاب الأطفال بتكلفة 700 ألف جنيه لعدد 10 مراكز شباب على مستوى المحافظة، وجاري دراسة إنشاء مركز شباب بمنطقة العصلة بمدينة دهب، خلال خطة العام المالي الجديد 2021 – 2012.