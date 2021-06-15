العراق يعلن عن خطة وطنية لمتابعة نشر لقاحات كورونا في جميع المحافظات

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن خطة وطنية لمتابعة نشر لقاحات كورونا ومتابعة عمل منافذ التطعيم في بغداد والمحافظات وعموم البلاد، مضيفة أنه جرى استحداث منافذ خاصة خارج المستشفيات لإجراء مسحات كورونا؛ منعا لانتقال العدوى بين المواطنين.

وأشارت الوزارة -حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية- إن الخطة الوطنية تتضمن زيارة فرق اشرافية ميدانية الى المحافظات لمتابعة تنفيذها وآلية عمل منافذ التلقيح، وكذلك الاطلاع على خدمات التطعيم كافة ابتداء من مرحلة التسجيل عبر المنصة الالكترونية مرورا بالفحص الطبي وحتى تلقى المستفيد للقاح.

وفي السياق، قال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، إن "الوزارة اتخذت إجراءات جديدة لفحص المواطنين، شملت افتتاح منافذ خاصة أكثر حداثة وتطورا وسهولة تقع خارج المستشفيات".

وافتتحت وزارة الصحة العراقية أكثر من 70 مختبرا في بغداد لتشخيص الوباء، فضلا عن منحها موافقات لعدد محدود من المختبرات الأهلية لإجراء الفحوصات الخاصة بالوباء بالنسبة للمسافرين وغيرهم.