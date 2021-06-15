أمريكا تكشف عن استراتيجية لمواجهة الإرهاب الداخلي

من المقرر أن تكشف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن استراتيجية لمواجهة "التهديد الخطير والمتنامي" للإرهاب الداخلي.

وكانت الوكالات الأمنية الأمريكية قد خلصت في تقييم للمخاطر في مارس الماضي إلى أن التهديد أكبر من المتطرفين الذين لديهم دوافع عرقية وعنصرية، الذين يتبنون نظرية تفوق العرق الأبيض، بالإضافة إلى المتطرفين المناهضين للحكومة والسلطة مثل الميليشيات.

وقال البيت الأبيض، إن الاستراتيجية التي سيتم الكشف عنها اليوم تهدف "لفهم المعلومات المتعلقة بالإرهاب الداخلي ومشاركتها، ومنع التجنيد في الإرهاب المحلي والحشد للعنف وعرقلة وردع نشاط الإرهاب الداخلي، ومواجهة المساهمين في الإرهاب الداخلي على المدى الطويل".

وقال بايدن في بيان "الاستراتيجية تضع توجها شاملا لحماية أمتنا من الإرهاب الداخلي بالتزامن مع الحفاظ على حقوقنا المدنية وحرياتنا المدنية الأساسية".

وقال مسؤول حكومي إن جزءا من الاستراتيجية يتضمن عمل الحكومة بصورة أكبر مع شركات التكنولوجيا لمشاركة المعلومات ذات الصلة، حيث إن الكثير من أعمال التجنيد والتحول للراديكالية والحشد تحدث عبر شبكة الإنترنت".

وقال البيت الأبيض إنه سوف يتم بذل مجهود للتوصل لسبل "لمواجهة الاستقطاب الذي غالبا ما تؤججه المعلومات المضللة والخاطئة ونظريات المؤامرة الخطيرة على شبكة الإنترنت".