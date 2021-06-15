أعرب المهندس طارق الملا، وزير البترول، عن سعادته بكم الاسئلة وطلبات الإحاطة من جانب أعضاء مجلس النواب، خلال جلسة اليوم، موضحًا أنها تعتبر دليلًا على تحقيق نجاح يلفت النظر لعمل الوزارة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، إن الوزارة لديها خطة طموحة في توصيل الغاز إلى المنازل، ذاكرًا أن استراتيجية القطاع تتواكب مع التطور الحادث في توافر الموارد الطبيعية من الغاز الطبيعي بفضل الاكتشافات الأخيرة والدعم من قبل القيادة السياسية.

وأضاف أن استيراد الغاز الطبيعي كان يكلف الدولة نحو 2.5 مليار دولار سنويًا، إلا أنه مع تنشيط أعمال البحث والتنقيب أدى ذلك لاستكشاف حقل ظهر وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العامين الماضيين.

وأشار إلى استهداف الوزارة لتوصيل الغاز الطبيعي لجميع قرى مصر ضمن المباردة الرئاسية حياة كريمة، والتي تقدر بنحو 4 مليون وحدة سكنية، مضيفًا أنه خلال 3 سنوات سيتم توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 80 مليون مواطن.

وذكر أن ذلك سيخفض من أعباء استيراد إسطوانات البوتوجاز، لافتًا إلى استمرار الوزارة في أعمال البحث والاستكشاف لإيجاد خزانات باحتياطيات جديدة.