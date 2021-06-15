البرهان يؤكد دعمه لمسيرة المنتخب الوطني السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، دعم الحكومة الانتقالية لمسيرة المنتخب الوطني السوداني لكرة القدم في مشواره الإفريقي، متمنيا أن يحقق المنتخب النصر الذي يسهم في عودة السودان لمواقع الريادة في مختلف المجالات.

وزار البرهان، مساء اليوم الاثنين، برفقة عضو مجلس السيادة الفريق الركن ياسر العطا والأمين العام للمجلس الفريق الركن محمد الغالي يوسف، المنتخب الوطني السوداني لكرة القدم، بملعب فرع الرياضة العسكري بالخرطوم، بمناسبة تأهله لنهائيات كأس الأمم الافريقية بالكاميرون ٢٠٢٢.

وأكد البرهان ضرورة العمل سويا من أجل رفع اسم السودان في المحافل الكروية والرياضية، والذي لا يقل مسؤولية عن حمل السلاح دفاعا عن الأرض والعرض، مشيدا بالروح الحماسية والقتالية والتناغم الكبير الذي استشعره أثناء زيارته ومشاركته تقسيمة المنتخب.

من جانبه، عبر الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، عن تقديره لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي والوفد المرافق على زيارتهم للمتتخب، والتي تركت أثرا طيبا على اللاعبين والإداريين، مشددا على ضرورة الالتفات لقضايا الرياضة والرياضيين.