اليابان تحصل على شحنة إضافية من لقاح فايزر للمشاركين في الأولمبياد

وافقت الحكومة اليابانية على استلام جرعات من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا لـ20 ألف إضافيين من المشاركين في أولمبياد طوكيو وأولمبياد الخاص، حسبما أعلنت وزيرة الأولمبياد اليابانية تامايو ماروكاوا اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أنه مع تضاعف إجمالي عدد التطعيمات التي تبرعت بها شركة فايزر الأمريكية للموظفين بالأولمبياد إلى 40 ألفا، وسعت اليابان نطاق أهلية اللقاح إلى المتطوعين الذين سيعملون في قرية الرياضيين وأعضاء اللجنة المنظمة ووسائل الإعلام المحلية.

وقالت ماروكاوا: "سنعمل مع المسؤولين لتيسير عملية التطعيم وجعلها سلسة قدر الإمكان"، وأضافت أنه من المقرر انطلاق حملة التطعيم للعاملين في ألعاب طوكيو بعد غد الخميس في ملعب أجينوموتو بالعاصمة طوكيو، حيث بدأ أعضاء الوفد الأولمبي الياباني في تلقي جرعاتهم في الأول من يونيو الجاري.

وفي مايو الماضي، صرحت ماروكاوا بأن اللجنة الأولمبية الدولية تعاونت مع شركة فايزر لتقديم لقاحات مجانية لحوالي 20 ألف شخص مشارك في الألعاب، بما في ذلك الرياضيون والمسؤولون الفنيون والمترجمون الفوريون.

وعلى الرغم من الضغط الشعبي لإلغاء أولمبياد طوكيو أو تأجيلها، تجري الحكومة اليابانية الاستعدادات النهائية لاستضافة الألعاب التي أعيد جدولتها والتي ستنطلق يوم 23 يوليو المقبل.

وتتوقع اللجنة الأولمبية الدولية تطعيم 80% من الرياضيين بحلول الوقت الذي تبدأ فيه دورة الألعاب الأولمبية.