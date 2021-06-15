البرلمان المجري يوافق على مشروع قانون يقيد وصول المواد المتعلقة بالمثلية الجنسية للشباب

وافق البرلمان المجري على مشروع قانون يقيد حصول الشباب على المعلومات المتعلقة بقضايا المثلية الجنسية والمتحولين جنسيا.

وصوت اليوم الثلاثاء 157 نائبا من حزب "فيدس" القومي اليميني الحاكم، وحزب "جوبيك" اليميني، الذي يمثل جزءا من المعارضة، لصالح مشروع القانون.

وصوت نائب يساري غير متحيز ضد مشروع القانون.

وبخلاف ذلك، انسحب نواب من الأحزاب اليسارية والليبرالية من المجلس قبل التصويت احتجاجا على القانون.

ويشار إلى أن البرلمان المجري يضم 199 مقعدا.

وينص القانون على حظر الكتب والأفلام وغيرها من المواد التي تنقل المحتوى، المتاحة للأطفال والشباب، التي تُصوَّر الحياة الجنسية التي تنحرف عن المغايرة الجنسية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب حظر أي نوع من الإعلانات التي يظهر فيها أشخاص من المثليين أو المتحولين جنسيا كجزء من الحياة الطبيعية.