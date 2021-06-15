منتخب تركيا كامل العدد قبل مواجهة ويلز في يورو 2020

لا يعاني المنتخب التركي من أي إصابات قبل مواجهة ويلز غدا الأربعاء في باكو في المباراة الثانية للفريق في يورو 2020 بعد الخسارة المحبطة أمام إيطاليا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الافتتاحية.

وقال شينول جونيش مدرب المنتخب التركي اليوم الثلاثاء "جميع اللاعبين يؤدون بشكل جيد وفي أتم الجاهزية" مشيرا إلى أنه قد يعتمد على نفس التشكيل الذي دفع به أمام إيطاليا.

ويحظى المنتخب التركي بمؤازرة أغلب الجماهير في استاد باكو.

وقال بوراك يلماز قائد المنتخب التركي "أود أن أتقدم بالشكر ، هم أصدقاء ، هم أشقاء ، لقد جعلونا نشعر بذلك منذ اليوم الأول".

واستهل منتخب ويلز مشواره في كأس الأمم الأوروبية بالتعادل مع سويسرا بهدف لمثله.