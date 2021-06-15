قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن محور مواجهة الكوارث والأزمات في الصندوق لعب الكثير من الأدوار، إلا أنه في مبادرة إعادة إعمار عزة، ينطلق لأول مرة خارج الحدود المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس الاثنين، أن الصندوق فتح حسابًا لإعادة إعمار عزة، بتوجيه من الرئيس، ذاكرًا أن الصندوق على اتصال مباشر بكل أجهزة الدولة في القطاع الخاص والهيئات الراغبة في المشاركة بالمبادرة.

وأوضح أنه الجامعات الخاصة والمعاهد الأهلية قدمت 57 مليون جنيه لدعم مبادرة إعادة إعمار غزة، مضيفًا أن الصندوق تمكن من تنظيم أكبر قافلة خيرية في العالم، ما يجعله قادرًا على تقدسم المساعدات الإنسانية.

واستقبل اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، وتامر عبدالفتاح المدير التنفيذي للصندوق، الإثنين، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه عددا من السادة قيادات الوزارة؛ وذلك لتسليم مساهمات الجامعات والمعاهد الخاصة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لإعادة إعمار غزة.

وخلال اللقاء، قام الدكتور خالد عبدالغفار بتسليم شيكات بنكية بقيمة 57 مليون جنيه، مقدمة من الجامعات والمعاهد الخاصة للمشاركة في مبادرة إعادة إعمار غزة.

