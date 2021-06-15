صحيفة سعودية: جرائم المليشيات الحوثية تعكس استهتارها بالقوانين والأعراف الدولية

ذكرت صحيفة (البلاد) السعودية، أن استهداف الأعيان المدنية من قبل المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من نظام طهران؛ يعكس بجلاء مدى استهتارها بالقوانين والأعراف الدولية في ظل غياب المواقف الرادعة للمجتمع الدولي.

ورأت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء تحت عنوان (الإرهاب الحوثي)- أن توالي مواقف الإدانة والتنديد على مختلف الأصعدة بالإرهاب الحوثي وجرائم الميليشيا في استهداف المدن السعودية والمدنيين، والتي كان آخرها استهداف مدرسة بمنطقة عسير بطائرة مسيرة مفخخة؛ بما يمثل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي والإنساني وتهديداً للسلم والأمن الإقليميين.

وأضافت الصحيفة أن إدانات جرائم الحوثيين تظهر التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية؛ لدعم كل الخطوات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت الصحيفة على أن السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ستتصدي للميلشيات الحوثية؛ دفاعا عن أمنها وسيادة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها.