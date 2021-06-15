مصرع وإصابة 7 من العاملين في مجال التطعيم ضد شلل الأطفال شرق أفغانستان

أعلن مسئول محلي في أفغانستان اليوم الثلاثاء، مصرع أربعة من العاملين في مجال التطعيم ضد شلل الأطفال وإصابة ثلاثة آخرين في هجمات منفصلة وقعت بمدينة جلال أباد شرق البلاد، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة الهجمات التي تستهدف العاملين الصحيين.

ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية عن مدير حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في إقليم ننجرهار الدكتور جان محمد، قوله إن المسلحين استهدفوا عمال الحملة في ثلاثة مواقع بمدينة جلال أباد؛ ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وأضاف أن اليوم هو الثاني لعمليات التطعيم بعد ثلاثة أشهر من التوقف إلا أنه يتعين تعليقها مرة أخرى، موضحا أن جميع القتلى رجال.

بدوره، قال حاكم إقليم "ننجرهار" ضياء الحق أمرخيل إن الشرطة تحقق في ملابسات هذه الهجمات.

ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن هجمات اليوم الثلاثاء حتى الآن، إلا أن مقاتلي حركة "طالبان" قد نفوا تورطهم في هجمات سابقة.