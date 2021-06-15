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إذن طبي لفتوح بعدم استكمال مران الزمالك

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 7:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 7:13 م

منح الجهاز الطبي لنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة الضوء الاخضر لأحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق بعدم استكمال التدريبات التي أقيمت مساء اليوم.

ولم يستكمل فتوح التدريبات بعد شعوره بآلام في القدم، وذلك لعدم تفاقم الإصابة، قبل مباراة أسوان التي تقام بعد غدٍ الخميس في الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الممتاز.

ويخشى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون من غياب اللاعب عن المباراة المقبلة، نظرا لعودة محمد عبدالشافي من الإصابة، وأيضا توقيع عقوبة إدارية على عبدالله جمعة اليوم، لكنه يبقى في حسابات كارتيرون للمباراة.

 


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