قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ارتفاع سعر برميل البترول يؤثر بشكل موازي على الإيرادات، أي أن الارتفاع في سعر البترول يزيد من الإيردات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن مصر لن تكون بحاجة إلى استيراد بنزين خلال العام المالي المقبل، إلا أنه لا يزال يتم استيراد بعض المواد الأخرى كغاز البوتوجاز والمازوت.

وأكد أن مصر ستحقق اكتفاءً ذاتيًا من البنزين والسولار وبعض المواد الأخرى خلال العام المقبل، ذاكرًا أن تأثير ارتفاع أو انخفاض سعر البنزين يكون متوازن سواء في الإيردات أو الإنفاق.

وأوضح أن هناك زيادة في رواتب 5.3 مليون مواطن ممن يعملون بالحكومة في الموازنة الجديدة، إضافة إلى مليون أخرين في الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، فضلًا عن زيادة المعاشات لما يزيد عن 10 ملايين مواطن.

وأشار إلى أن تحسين المرتبات سيكون في حدود 13% لغير المخاطب بقانون الخدمة المدنية، غير المخاطب سيحصل على ما يعادل الـ 13%، فضلًا عن الحافز الإضافي والعلاوة الدورية، مضيفًا ان الحد الأدنى للأجور خلال العام المالي المقبل يصل إلى 2400 جنيه.

