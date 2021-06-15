تحرك عراقي بشأن الاعتداءات التركية المتكررة

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، عن تحركات بشأن الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم عن رسول قوله إن "الدستور العراقي نص على احترام سيادة الدول كافة وبالتالي على جميع الدول احترام العراق وسيادته".

وأضاف: "نرفض أن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للقيام بأي عمل إرهابي تجاه أي دولة جارة، وعلى تركيا أن تضع أمام أنظارها سيادة العراق، وفي حال ورود معلومات عن أي جهة تعطى للجانب العراقي، وهو من يتولى التعامل بشأنها".

من جانب آخر، أكد رسول أن "جهداً مهماً بذل من قبل محافظة بغداد ووزارة الداخلية، وبمتابعة القائد العام للقوات المسلحة، حول تأمين بغداد بكاميرات المراقبة، ما ساعد في إحباط الكثير من الهجمات والوصول إلى مرتكبي الجرائم".

وأوضح أن "الكثير من دول العالم اليوم لا تحتاج إلى أعداد كبيرة من الشرطة أو المقاتلين، وإنما تعتمد على التكنولوجيا للمراقبة"، ذاكرا أن "معظم مناطق بغداد محاطة بالكاميرات".

كما أشاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، "بالمراكز التنسيقية بين قطاعات الحكومة الاتحادية وقوات البيشمركة"، معبراً عن "أمله بأن تحقق نتائج إيجابية بالمستقبل".