 السعودية: إعطاء 16 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا - بوابة الشروق
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السعودية: إعطاء 16 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 12:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 12:34 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن إعطاء أكثر من 16 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن.
وقالت «الصحة»، حسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية، صباح الثلاثاء، إنه تم إعطاء هذه الجرعات عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في جميع مناطق المملكة.


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