السعودية: إعطاء 16 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا

الأكثر قراءة
اتفاق على تعاون عسكري بين إثيوبيا ودولة عربية
خاص- تفاصيل واقعة اغتصاب فتاة الساحل التي كشفتها النيابة العامة خلال تحقيقات فتاة فيرمونت
لأول مرة.. قيادات بالإخوان تنتظر الإعدام بأحكام باتة.. وحالة واحدة توقف التنفيذ
القبض على المتهم بارتكاب أفعال منافية للآداب مع صبي داخل قطار
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
نعم
ليس بعد
غير مقتنع باللقاح
النتـائـج
تصويت
أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن إعطاء أكثر من 16 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن.وقالت «الصحة»، حسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية، صباح الثلاثاء، إنه تم إعطاء هذه الجرعات عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في جميع مناطق المملكة.