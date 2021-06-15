الاتحاد الأوروبي يحظر مشاركة 10 بنوك في بيع سنداته

قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر مؤقت على اشتراك 10 بنوك في سلسلة طروحات الاتحاد للسندات المجمعة التي يستخدم حصيلتها في تمويل برامج التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يدرس البنك انتهاكات هذه البنوك لقواعد مكافحة الاحتكار في وقت سابق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قائمة البنوك المعاقبة تضم "جيه.بي مورجان تشيس" و"سيتي جروب وبنك أوف أمريكا كورب" و"باركليز".

ولن تتمكن هذه البنوك من المشاركة في ترتيب طرح سندات برنامج "الجيل القادم للاتحاد الأوروبي التي تصدرها المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد.

وقالت المفوضية في بيان إنه ستقوم بتقييم دقيق لأداء هذه البنوك التي أدينت بارتكاب ممارسات منافية للمنافسة الحرة في وقت سابق، للتأكد مما إذا كانت قد اتخذت الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات ومدى استعداد هذه البنوك لاتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب تكرار هذه الأفعال.

يذكر أن هذه البنوك العشرة مدرجة على القائمة المعروفة باسم "الوكلاء الرئيسيين" للمفوضية الأوروبية والتي تضم 39 بنكا تكون مسؤولة عن عروض شراء السندات في المزايدات الدورية التي تنظمها المفوضية لبيع السندات.

ومن المنتظر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي بيع هذه السندات في سبتمبر المقبل، في حين من المقرر أن يطرح طرحين مجمعين للسندات قبل نهاية يوليو المقبل.

كما تضم قائمة البنوك التي فرضت عليها المفوضية الأوروبية الحظر المؤقت دويتشه بنك ونومورا هولدنجز ويوني كريديت ونات ويست ونات إيكسيس وكريدي أجريكول.