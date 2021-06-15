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قرر فرج عامر رئيس نادي سموحة رصد مكافآت خاصة لفريق كرة القدم لمواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة من أجل المحافظة على تواجد الفريق السكندري بالمربع الذهبي لمنافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويلعب سموحة مساء اليوم الثلاثاء مباراة نارية أمام فريق بيراميدز على ستاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ26 من بطولة الدوري العام.

ويتواجد سموحة في المركز الرابع بجدول ترتيب فرق الدوري برصيد 37 نقطة من 25 مباراة فاز خلالها الفريق السكندري في 7 مباريات وتعادل 16 وخسر مباراتين.

في المقابل يحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 31 نقطة من 21 مباراة خاضها الفريق تحت قيادة المدرب الأرجنتيني أروابارينا.