سجلت أعداد الموظفين في الشركات البريطانية زيادة غير مسبوقة، خلال شهر مايو، وذلك عقب تخفيف قيود مواجهة فيروس كورونا وإعادة المطاعم والحانات للعمل.

ورغم ذلك لا يزال هذا الرقم أقل بأكثر من نصف مليون شخص عن عدد العاملين في بريطانيا قبيل بداية الجائحة.

وأظهرت بيانات الضرائب الصادرة اليوم الثلاثاء، أن الشركات البريطانية رفعت عدد موظفيها بحوالي 197 ألف شخص في مايو في أكبر زيادة شهرية منذ بداية التسجيل في شهر يوليو من عام 2014؛ ما رفع إجمالي العاملين إلى 28.5 مليون شخص، وفقا لما أوردته صحيفة ديلي ميل البريطانية.