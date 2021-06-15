 عقب تخفيف قيود كورونا.. بريطانيا تشهد قفزة غير مسبوقة في أعداد العاملين - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 يونيو 2021 11:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

عقب تخفيف قيود كورونا.. بريطانيا تشهد قفزة غير مسبوقة في أعداد العاملين

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 10:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 10:59 ص

سجلت أعداد الموظفين في الشركات البريطانية زيادة غير مسبوقة، خلال شهر مايو، وذلك عقب تخفيف قيود مواجهة فيروس كورونا وإعادة المطاعم والحانات للعمل.

 

ورغم ذلك لا يزال هذا الرقم أقل بأكثر من نصف مليون شخص عن عدد العاملين في بريطانيا قبيل بداية الجائحة.

 

وأظهرت بيانات الضرائب الصادرة اليوم الثلاثاء، أن الشركات البريطانية رفعت عدد موظفيها بحوالي 197 ألف شخص في مايو في أكبر زيادة شهرية منذ بداية التسجيل في شهر يوليو من عام 2014؛ ما رفع إجمالي العاملين إلى 28.5 مليون شخص، وفقا لما أوردته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك