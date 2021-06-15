محافظ بورسعيد يتابع أعمال خطة تطوير ورفع كفاءة منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة تنفيذ الخطة الشاملة لتنمية وتطوير منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي.



جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، ومديري مديريات الإسكان والطرق والكهرباء والغاز والتليفونات والصرف الصحي وإدارة تطوير العشوائيات والمقاولون المنفذون للمشروع.



وتابع المحافظ جهود الجهات المختصة في تطوير منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي، فى إطار أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة بالتعاون والتي تتضمن رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة، وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه، وزيادة الطابع الجمالى بإضافة اللاند سكيب بالمنطقة.



وشدد محافظ بورسعيد على كافة الجهات المعنية والمشاركة في أعمال تطوير منطقة فاطمة الزهراء، بالالتزام بالموعد المحدد لتنفيذ مشروع التطوير بالمنطقة، على درجة عالية من الكفاءة، تماشيا مع أعمال التطوير التى شهدها حي الضواحي.



كما أكد المحافظ أن أعمال التطوير ستشهد تغيير وتطوير شبكات الصرف الصحى داخل منطقة فاطمة الزهراء بالكامل، بما يساهم فى انتهاء عصر مشكلات الصرف الصحي، مؤكدا أن منطقة فاطمة الزهراء كانت من أكثر المناطق احتياجا للتطوير على كافة المستويات، والخطة الشاملة للتطوير تساهم في توفير حياة كريمة للمواطن بمنطقة فاطمة الزهراء، بالإضافة إلى مبادرات تعديل السلوكيات للحفاظ على ما يتم إنجازه، مؤكدا على تقديم الدعم للقائمين على أعمال تطوير المنطقة حتى تتم بالشكل اللائق لمحافظة بورسعيد.