الصين والبنك الإسلامي للتنمية يوقعان اتفاقية لبناء مختبرات مكافحة الأوبئة

وقعت وزارة الخارجية الصينية، اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية، لتقديم المساعدة لبناء مختبرات الصحة العامة لمكافحة الأوبئة.

وذكرت وكالة (شينخوا) الصينية، أنه جرى توقيع الاتفاقية في السعودية من قبل كل من السفير الصيني لدى الرياض تشين وي تشينغ، ونائب رئيس البنك منصور مختار.

وأكد السفير الصيني -خلال توقيع الاتفاقية- أن الوحدة والتعاون هما أقوى سلاح لمكافحة الوباء، مشيرا إلى أن بلاده والدول الإسلامية تعاونوا مع بعضها البعض في مواجهة مرض فيروس كورونا.

من جانبه، أعرب نائب رئيس البنك الإسلامي عن شكره للصين على ما تقدمه من مساعدة للدول الأعضاء الأقل نموا في البنك الإسلامي للتنمية في مكافحة (كوفيد-19)، قائلا: "أعتبر هذا التعاون نقطة انطلاق، واتطلع للمزيد من التعاون مع الصين في مختلف المجالات".

ويعد البنك الإسلامي للتنمية من البنوك التنموية متعددة الأطراف، يعمل على تحسين حياة أولئك الذين يخدمهم من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وإحداث التأثير على نطاق واسع.

ويضم البنك الإسلامي للتنمية في عضويته 57 بلدا من 4 قارات.