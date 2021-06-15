مدبولي ردا على تصريحات البدري: اللعب لمنتخب مصر حلم وشرف

رد أحمد مدبولي صانع ألعاب النادي الإسماعيلي على تصريحات حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن إمكانية تواجد اللاعب في معسكر المنتخب المقبل بعد المردود الطيب الذي يقدمه بقميص الدراويش.

وقال مدبولي: “الانضمام لمنتخب مصر حلم و شرف لأي لاعب، و حديث حسام البدري اعطاني حافز كبير لبذل مزيد من الجهد مع فريقي خلال المرحلة المقبلة”.

وتابع نجم الدراويش تصريحاته: “المجموعة الحالية المتواجدة مع المنتخب هي الافضل و الأصلح لتنفيذ فكر الجهاز الفني، و يجب على الجميع احترام ذلك”.



وأنهى حديثه قائلاً: “اركز مع فريقي فقط الآن لتحسين وضعيتنا في جدول الترتيب، أدائى مع الإسماعيلى هو من سيجعلنى ضمن قائمة المنتخب فى التجمع القادم”.