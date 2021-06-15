وصول المئات من المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية من جديد

وصل المئات من المهاجرين على متن قوارب إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الواقعة في البحر المتوسط ​​من جديد، خلال نحو 24 ساعة.



وبحسب تقارير إعلامية وردت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أحصت السلطات وصول نحو 700 شخص، بينهم قُصّر، على متن قوارب قادمة من تونس ودول أفريقية أخرى.



وشهدت الجزيرة الصغيرة التابعة إلى صقلية، قبل نحو أربعة أسابيع تدفقا قويا لنحو 2000 مهاجر خلال فترة زمنية قصيرة.



وتحاول السلطات والحكومة في روما نقل الكثير من الأشخاص سريعا إلى سفن الحجر الصحي، أو إلى أجزاء أخرى من البلاد.



ومع ذلك، كتبت وكالة أنباء "أدنكرونوس" اليوم الثلاثاء أن مرفق الاستقبال في الجزيرة، والمصمم لاستيعاب نحو 250 شخصا، مكتظ بأكثر من 1000 من المهاجرين.



وبشكل عام، تضاعف عدد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا على متن قوارب، بنحو ثلاث مرات، وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.