المركزي الألماني: المصارف الألمانية عوضت أعباء أسعار الفائدة السلبية للمركزي الأوروبي

أشارت تقديرات البنك المركزي الألماني إلى أن أسعار الفائدة السلبية للبنك المركزي الأوروبي لم تشكل عبئا بالنسبة للمصارف الألمانية بوجه عام.

وجاء في نص خطاب يعتزم عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني يوأخيم فورملينج إلقاءه خلال ندوة افتراضية للإدارة الرئيسية للبنك في بافاريا، القول إن تحليلات البيانات الأولية تشير إلى أن المصارف " تمكنت على الأقل من تعويض" الأعباء المتبقية من أسعار الفائدة السلبية.

يشار إلى أن المصارف التجارية في منطقة اليورو ملزمة بدفع فوائد منذ حزيران/يونيو 2014 في حال إيداعها أموالا لدى البنك المركزي الأوروبي، ويبلغ سعر الفائدة 5ر0% في الوقت الراهن، ويضمن البنك المركزي منذ بعض الوقت تخصيص مبالغ معفاة من الضرائب من أجل تخفيف أعباء التكاليف من على كاهل البنوك.

وبالإضافة إلى ذلك، استفاد القطاع المصرفي من المشاركة في برامج القروض التابعة للبنك المركزي الأوروبي ذات الفوائد الميسرة، وكان لهذه المعاملات آثار إيجابية على ميزانيات بعض المصارف، كما تمكن القطاع المصرفي أيضا من تخفيف أعبائه عبر رفع رسوم الخدمات ونقل أسعار الفائدة السلبية للبنك المركزي الأوروبي إلى عملائها من الشركات والأفراد.