أسعار النفط تفقد أغلب مكاسبها الصباحية مع ختام التعاملات

فقدت أسعار النفط أغلب مكاسبها الصباحية مع ختام التعاملات اليوم الاثنين، في ظل تراجع أسعار الأسهم الأمريكية وترقب المتعاملين لنتائج الاجتماع الدوري لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن السياسة النقدية والمقرر انتهاؤه الأربعاء المقبل.

وارتفع سعر التعاقدات الآجلة للنفط في تعاملات نيويورك اليوم بنسبة 2ر0% فقط بعد أن كان قد ارتفع في بداية التعاملات بنسبة 2ر1%.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المستثمرين يترقبون أي إشارات من مجلس الاحتياط الاتحادي بشأن الجدول الزمني لسحب إجراءات التحفيز النقدي وتشديد السياسة النقدية والذي سيؤثر على سعر الدولار.

في الوقت نفسه ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات مع تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق سريع بين إيران والقوى الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني وهو ما سيسمح بعودة تدفق النفط الإيراني بكميات كبيرة إلى الأسواق.

يذكر أن أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام الأمريكي ارتفعت بنسبة 8% تقريبا منذ بداية الشهر الحالي مع تحسن حركة الطيران والسفر البري في مناطق عديدة من العالم مثل الولايات المتحدة وأوروبا في ظل تسارع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد مما اتاح تخفيف القيود التي كانت مفروضة على الحركة والنقل للحد من انتشار الفيروس.

وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي ارتفاعا قدره 17 سنت إلى 08ر71 دولار للبرميل تسليم تموز/يوليو المقبل في ظهيرة اليوم بنيويورك، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بمقدار 22 سنت إلى 91ر71 دولار للبرميل تسليم آب/أغسطس المقبل في تعاملات بورصة لندن.