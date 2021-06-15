ميركل تؤكد مجددا الالتزام بهدف الـ2% في ميزانية الدفاع لدول الناتو

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أكدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مجددا الالتزام الواضح بهدف حلف شمال الأطلسي(ناتو) الخاص بوصول نفقات دفاع الدول الأعضاء إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة.

وفي أعقاب قمة زعماء دول الحلف في بروكسل، قالت ميركل اليوم الاثنين إنها تتوقع أن تتمكن بلادها من تحقيق هذا الهدف "باتجاه عام 2030".

كانت دول الحلف اتفقت خلال قمة ويلز في عام 2014 على الهدف الرامي إلى أن تخصيص كل دولة في الناتو 2% من إجمالي الناتج المحلي للنفقات الدفاعية.

وأوضحت ميركل أن نسبة النفقات الدفاعية لألمانيا كانت تقل آنذاك عن 2ر1% وبعد ذلك أخذت في الارتفاع على نحو ملحوظ، مشيرة إلى أن بلادها التزمت بقرار القمة.

ووصلت نسبة النفقات الدفاعية لألمانيا في العام الماضي إلى 56ر1% من إجمالي الناتج المحلي.

وعن تمكن عشر دول في الحلف من تحقيق هدف الـ2%، قالت ميركل:" يجب الاعتراف بهذا بلا حسد".