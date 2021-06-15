أعلن موقع المملكة المتحدة، التي سجلت آلاف العائلات خلاله أسماء أبنائهم العام الماضي، عن أكثر 100 اسم شيوعا في بريطانيا خلال عام 2020.

واحتل "لي لي" صدارة الأسماء في بريطانيا بالنسبة للفتيات، وهو الاسم الذي اختاره الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل لابنتهما، كما دخل "إليزابيث" القائمة كإصدار جديد، بعدما قال "هاري" إن اسم جدته الملكة "إليزابيث" هو الذي ألهمه لكي يقوم بتسمية ابنته "لي لي"، ومن المتوقع أن يتم استخدام هذا الاسم بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، كما حدث مع اسم "آرشي"، الذي ظل الناس يطلقونه على أبنائهم لعدة سنوات، بعدما أسماه الأمير "هاري" لابنه.

وللسنة الخامسة على التوالي، يتصدر "محمد" صدارة أسماء البنين في بريطانيا، بينما يحتل المركز الثاني اسم "نوح"، يليهما "أوليفر" في المركز الثالث.

ورغم الإقصاء من المراكز الأولى، تظل "أوليفيا" و"صوفيا" من ضمن أفضل 5 أسماء للفتيات في بريطانيا، وذلك بحسب ما ذكر في موقع "ديلي ميل".