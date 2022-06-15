مجلس الأمن الروسي: حجم أزمة الطاقة في أوروبا سيزداد

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن الأوروبيين يعانون من أزمة طاقة سيزداد حجمها.

وقال مدفيديف - عبر قناته في موقع "تيليجرام" حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم/الثلاثاء/ - إن " مجرد نية الدول الغربية للتخلي عن موارد الطاقة الروسية لها تأثير سلبي للغاية على ملايين الأوروبيين إنهم يعانون اليوم من أزمة طاقة سيزداد حجمها".

وأضاف "حتى المحرض الرئيسي على العدوان ضد روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، يعاني".

من ناحية أخرى، قال مسئول دفاعي أمريكي إن الولايات المتحدة تتوقع عرض المزيد من الدول عن حزم أسلحة ومعدات لأوكرانيا غداً /الأربعاء/.

وأضاف المسئول، الذي نقلت عنه قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم/ الثلاثاء/ ولكنها لم تشرْ إلى اسمه، أن هذا الإعلان قد يكون خلال اجتماع كبير لما يقرب من 50 دولة تعرف باسم مجموعة الاتصال الأوكرانية.

ومن جهة أخرى، نقلت القناة الأمريكية عن مسئولين أوكرانيين "تحذيرهم" من تقدم روسيا في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، وتحديداً في مدينة "سيفيرودونستك" التي شهدت بعض أعنف المعارك مؤخراً.