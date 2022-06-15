قال مؤمن هيثم طالب الطيران الذي تعرض للاختطاف في جنوب إفريقيا رفقة صديق له يدعى فادي، إنه تم وضعهما في حقيبة السيارة من قبل الخاطفين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أن معاملتهما في بعض الأحيان كانت "خشنة" من قِبل الخاطفين، موضحا أنهم - أي الجناة - إذا ما كانوا يشعرون بالسعادة فلا يمارسوا مضايقات ضدهما.

وأشار إلى أن عملية الاختطاف استمرت 27 يوما، كان أصعبها اليوم الأخير (يوم المغادرة)، موضحًا أن الكلابشات لم تُنزع من أيديهما طيلة هذه المدة.

وأوضح أنهما كانا يوجهان أسئلة إلى الخاطفين، مثل إمكانية المغادرة أو إن كانا سيتعرضان للقتل أو سرقة أعضائهما.

ونوه بأن مدير الأكاديمية تسلمهما بحضور عدد من أفراد أجهزة الأمن، ثم نُقلا بمعرفة السفارة إلى أحد المستشفيات لإجراء فحص طبي شامل.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، قد أكدت في وقت سابق أنه يتم التحرك بالتنسيق مع أكاديميه "أتيس" للطيران والجهات المعنيه فى جنوب إفريقيا لإنقاذ الطالبين المختطفين.

وسبق أن كشف والد مؤمن أن الخاطفين طلبوا منه ما يعادل 6 ملايين جنيه، ومن يتفاوض معه عربي الجنسية (يرجح أنه كان الوسيط).