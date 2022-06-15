ارتفاع مبيعات شركة إتش أند إم السويدية خلال الربع الثاني

واصلت شركة هينيز أند موريتز "إتش أند إم" السويدية للملابس رحلة التعافي خلال الربع الثاني من العام، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 17% على أساس سنوي، لتصل إلى 5. 54 مليار كرون سويدي( 37. 5 مليار دولار)، وفقا لما ذكرته الشركة اليوم الأربعاء.

وارتفعت المبيعات بعد حساب تأثيرات العملة بنسبة 12%، ولكن أداء الشركة بوجه عام تجاوز توقعات المحللين في ظل بيئة عمل مليئة بالتحديات، من الحرب في أوكرانيا إلى الإغلاقات بسبب جائحة كورونا في الصين.

ويشار إلى أن الشركة، ومقرها ستوكهولم، أوقفت جميع عملياتها في روسيا وأوكرانيا وبيلاروس منذ بدء الحرب في فبراير الماضي.

وقد تضرر 185 متجرا بالإضافة إلى أعمال الشركة على شبكة الانترنت في روسيا.

وتعتزم الشركة تقديم تقريرها بالنسبة لنصف العام في 29 يونيو الجاري.