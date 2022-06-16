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عمرو بصيلة: التعليم الفني أساس نجاح الدول المتقدمة اقتصاديا

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 11:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 11:26 م

قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، إن هذا القطاع يمثل عصب الحياة. وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر شاشة "النهار"، مساء الأربعاء، أن التعليم الفني يسيطر على القطاع الصناعي والطبي باعتبار أن قطاع التمريض نتاج تعليم فني.

وأشار إلى أن القطاعات الزراعية والتجارية والفندقية جميعها تقوم على التعليم الفني، مشددا على أن الدول المتقدمة اقتصاديا نجحت بالاعتماد على التعليم الفني.

ولفت إلى أن التعليم الفني لا يسير بمعزل عن التعليم العام الذي يتضمن موادا متخصصة تقود إلى تخريج المواهب.

وأوضح أنه يتم تنظيم حملات توعية في المرحلة الإعدادية لتوضيح أهمية التعليم الفني في حياة الطلاب، كونه قد يكون سببًا في بناء مستقبله ومن ثم مستقبل الدولة.

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