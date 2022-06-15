استطلاع رأي: الأوروبيون يعتبرون قضايا الدفاع واستقلالية الطاقة كأولويات رئيسية لـ2022

كشف استطلاع حديث للرأي أجراه مقياس "يوروباروميتر" الاستقصائي، التابع للمفوضية الأوروبية، أن المواطنين الأوروبيين وضعوا قضايا الدفاع واستقلالية الطاقة كأولويات رئيسية لبلدانهم في العام الجاري.

وأفاد الاستطلاع -نُشر على الموقع الرسمي للمفوضية اليوم الخميس- بأن الشعوب الأوروبية تدعم بشكل كبير جهود التوصل إلى سياسة أمنية ودفاعية مشتركة ويتوقعون من الاتحاد الأوروبي التخلص تدريجيًا من اعتماده على مصادر الطاقة الروسية، كذلك أبدوا دعمهم لسياسة الاتحاد الأوروبي إزاء العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وأظهر الاستطلاع أن غالبية الأوروبيين، ممن تم استطلاع آرائهم (59%) راضون عن استجابة الاتحاد الأوروبي للعمليات الروسية، و(93%) راضون عن الإجراءات الإنسانية لبروكسل حيال الأزمة تلي ذلك الترحيب بالأوكرانيين الفارين من الحرب بنسبة 91%، بينما أعرب 80% عن تأييدهم للعقوبات الاقتصادية على الحكومة الروسية والشركات والأفراد و(70%) دعموا توريد وتسليم المعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وأيدت الغالبية العظمى من مواطني الاتحاد الأوروبي (81%) سياسة الدفاع والأمن المشتركة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع تأييد ثلثي المستطلعين على الأقل هذا الرأي في كل دولة، علاوة على ذلك، وافق (93%) على أن الدول الأعضاء يجب أن تعمل بشكل مشترك عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن أراضي الاتحاد الأوروبي وأكد 85% ضرورة زيادة التعاون في الشئون الدفاعية على مستوى الاتحاد.

في الوقت نفسه، أظهر "يوروباروميتر" دعمًا كبيرًا بين الأوروبيين لأهداف برنامج RePowerEU، الذي يرمي إلى تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على مصادر الطاقة الروسية في أقرب وقت ممكن، ووافق 80% على أن سياسة الطاقة يمكن أن تسهم في الدفاع عن المصالح الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، فيما اعتقد 86% أن خفض واردات النفط والغاز والاستثمار في الطاقة المتجددة مهم للأمن العام و87% اعتقدوا أن زيادة كفاءة الطاقة ستجعل القارة أقل اعتمادًا على منتجي الطاقة خارج الاتحاد الأوروبي.