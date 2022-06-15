غضب من نجم تيك توك سعودي رفض الرد على أمه لأن صوتها عورة

تصدرت وسوم مثل #صوت_المرأة ، #حاتم_الشمري، و #ريد_سيركل24 مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بعد أن رفض حاتم الشمري، وهو أحد الشبان المشاركين في برامج المسابقات ريد سيركل، مداخلة هاتفية من والدته بحجة أن "صوت المرأة عورة".

وانتشر فيديو بشكل واسع على تويتر يظهر الشاب السعودي وهو يتقدم إلى المذيع ويطلب منه قطع الاتصال قائلاً: "ما أبغي المداخلة، كلموا الإدارة يقطعون الصوت"

وتابع الشمري متحدثاً للكاميرا: "أمي على عيني ورأسي، لكن لا أريد أن تظهر أمي وصوت المرأة عورة".

أما مقدم البرنامج، فقد سارع لتصحيح ما قاله حاتم عن صوت المرأة وقال: "أولاً، إن كنت تتكلم شرعياً، فصوت المرأة ليس بعورة. إن كانت لديك هذه النظرة، فصححها. صوت المرأة ليس بعورة علمياً وشرعياً ودينياً".

وبعد ذلك يبدو أن الشمري تدارك الأمر وطلب الاتصال بوالدته، وبرر رفضه الاتصال سابقاً بالعادات والتقاليد وبأنه خشي أن تكون أمه عاطفية أو أن تبكي وتبكيه على الهواء.

جدل عبر مواقع التواصل

لكن ردة فعل الشاب السعودي أثارت جدلاً واسعاً على تويتر وانقساماً بين مؤيد ومعارض لتصرفه، خاصة أنه يظهر في كثير من الأحيان برفقة بنات في بث مباشر على تيك توك.

المغرد "نايف الشمري" يقول منتقداً هذا التصرف: "اللي متصلة على البرنامج هي أمه وتبي تفتخر به وتدعمه وولدها يطلب يقطع الصوت لأن صوت "المرأة عورة" من وين جاب هذا الكلام!".

بينما تقول هديل: "هو ليس وليا على أمه ... أمه هي التي تعبت عليه وكبرته حتى طلع له صوت. بأي حق إنه يمارس الوصاية على أمه؟!"

أما عبدالعزيز العدواني فيقول في تغريدة: "الشاب في هذا المقطع قال للمذيع قفل المكالمة صوت المرأة عورة بعد ما اتصلت أمه، يعني مشتاقه لك وتبي تفرحك وغير كذا ما اتميعت بالكلام ورققت صوتها عشان تقول حرام صوتها وعوره قدام العالم!! لكن حرام فيك أنت الـ9 شهور حمل اللي تعبت وهي شالتك فيها".

ويشير عبدالله القحطاني في تغريدة إلى أن "المتسابق الذي قال إن صوت المرأة عورة هو نفسه الذي يطلع يبث مقاطع التيك توك مع البنات ولم يطبق المبادئ التي يبرر بها!"

بينما يتساءل عبدالله: "مقطع حاتم الشمري قسما بالله يجيب الضيقة! معقولة أحد يكسر خاطر أمه بهذا الشكل؟".

لكن في المقابل، أشار آخرون إلى الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها الشاب حاتم الشمري، بينما عبر البعض عن دعمهم لموقفه.

إذ يقول "الحربي" على تويتر: "أول شيء الولد غلط لما قال صوت المرأة عورة بس الانتقاد والسّب اللي أشوفه مبالغ فيه الصراحة، وواضح صغير في سنه ومحاط بالكاميرات وهذي سببت له ربكه بس ما يستحق كل هذا الشتم اللي لقاه."

وقالت "وجدان" في تغريدة "كلنا نعرف أن صوت المرأة مو عورة لكن فيه عادات وتقاليد وأمور تربينا عليها وأنا أشوف تصرفه صحيح ولا به شيء والله يكثر من أمثاله ويحفظه لأهله".

بينما يقول فهمي بن مرعي: "أشهد أنه رجال كفو .. حتى لو لم يكن صوت المرأة عورة. الرجال يغار على أهله، وما في أي رجال عنده نخوة يرضى تطلع امرأة من عائلته على الهواء".

خطأ يستوجب التصحيح

وقد بادر العديد من المغردين لتصحيح خطأ الشمري عندما قال إن "صوت المرأة عورة"، ونشروا تغريدات توضح الفرق بين ما هو محرم شرعاً وبين الأعراف والتقاليد الخاصة بمجتمع ما.

إذ يقول خالد الفضيل: "صوت المرأة ليس بعورة، النبي سمع كلام النساء، وسمعه الصحابة، وكن يسألن النبي والصحابة يسمعون، وقد طلبن من النبي مجلساً لهن، فجمعهن، وجاء إليهن، فصوتهن ليس بعورة".

ويقول خلدون مهنا: "تمنيت لو ما شفت هذا المقطع .. مقطع أحزنني كثيرا والله أمك أتت تفتخر بك بالبرنامج وأمام صديقاتها وأخويك وربعك تردها كذا؟ مفروض ترفع صوتك بـيا هلا ويا مرحبا بدلا من كسر خاطرها. هل أمي صارت عورة؟ الدين ما علمنا هذا .. الدين فاهمه غلط يا حاتم الشمري".

وحاتم الشمري صانع محتوى سعودي مشهور عبر موقع تيك توك، ويتابعه عشرات الآلاف ويسجل حسابه ملايين المشاهدات على المنصة.