الرئيس العراقي: الإرهاب كلفنا موجات نزوح داخلية وخارجية واسعة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن العراق عانى كثيرا من الإرهاب الذي أدى لموجات نزوح داخلية وخارجية واسعة، مشيرا إلى ضرورة وضع استراتيجيات لمكافحة الفكر المتطرف.

وذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس العراقي -أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن صالح استقبل في قصر السلام ببغداد نائب المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية أوجوشي دانيلز، حيث أكد على ضرورة تعزيز التعاون بين العراق ومنظمة الهجرة الدولية.

وأشار صالح إلى أهمية تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين، مع احترام القانون الدولي الضامن لحقوق الإنسان وخياراتهم، وضمان عودة الحياة الطبيعية لمناطقهم.

من جانبها، أكدت أوجوشي دانيلز دعم منظمة الهجرة الدولية للعراق في ملف الهجرة، ودعم انضمامه لمجلس الدول الأعضاء في المنظمة، ليكون مؤثرا وفاعلا.