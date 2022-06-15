متحدث الحكومة: نجري مفاوضات مع عدة دول لاستيراد كميات من القمح

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مخزون القمح المتوفر يكفي حتى نهاية العام، لكن ذلك لا يعني الانتظار حتى هذا الموعد لتأمين الاحتياجات الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنّ هناك مباحثات في الفترة الحالية مع عدة دول لاستيراد كميات من القمح لتأمين الفترة التي تلي شهر ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن الدولة لن تنتظر حتى نهاية المخزون لكنها تتحرك بشكل استباقي، مؤكدا أن العمل جار لبناء مخزون إضافي من القمح.

وتابع: "القمح سلعة استراتيجية لا نملك رفاهية أن يقل مخزونها عن ستة أشهر لأنها مدة تعطي طمأنينة".