الصين: التحقيق مع رئيس إدارة الاحتياطات الاستراتيجية السابق لاتهامه بعدم الانضباط

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قالت اللجنة المركزية لفحص الانضباط، إن الصين تجري تحقيقا مع الرئيس السابق للإدارة الوطنية للأغذية والاحتياطات الاستراتيجية لاتهامه بارتكاب انتهاكات قانونية خطيرة وأخرى تتعلق بالانضباط.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الموقع الإلكتروني للجنة اليوم الأربعاء، أن زهانج ووفينج لم يعد يشغل منصب مدير الإدارة.

يشار إلى أن إدارة الاحتياطات الاستراتيجية تدير المخزون الضخم من الأغذية والطاقة في الصين.

وتولى زهانج رئاسة الإدارة منذ تأسيسها في عام 2018، وفقا للموقع الإلكتروني للجنة الإصلاح والتنمية الوطنية، التي تشرف على الإدارة.