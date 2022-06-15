 الرئيس العراقي: البلاد في حاجة إلى توحيد الصف الوطني لتلبية تطلعات العراقيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس العراقي: البلاد في حاجة إلى توحيد الصف الوطني لتلبية تطلعات العراقيين

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 8:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 8:42 ص

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن البلاد في أحوج ما يكون إلى توحيد الصف الوطني والتكاتف بين جميع أبنائه وذلك من أجل المضي في تلبية استحقاقات وطنية ترتكز على تلبية تطلعات العراقيين في حياة حرة كريمة، وتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية.
وقالت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية مساء اليوم /الثلاثاء/ - إن "صالح استقبل، في قصر السلام ب‍بغداد، وفداً ضم عدداً من شيوخ عشائر النجف الأشرف"، مبينة أنه "جرى بحث مجمل الأوضاع العامة في عموم العراق، وكذلك الأوضاع في المدينة".
وثمن صالح الدور الكبير الذي تلعبه النجف الأشرف والمرجعية الدينية وشيوخ العشائر ووجهائها في الحفاظ على النسيج الاجتماعي في البلاد، والمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار.


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