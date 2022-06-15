إيطاليا: وصول حوالي 22 ألف مهاجر إلى سواحل البلاد منذ بداية العام

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم الأربعاء، وصول 21 ألفا و945 مهاجراً إلى سواحل البلاد منذ بداية العام وحتى الآن .

وقالت الداخلية -التي أخذت بعين الاعتبار في تقريرها عمليات الرسوّ التي تم رصدها بحلول الساعة الثامنة من صباح اليوم، وفقا لما نقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية- إنه في الفترة ذاتها من العام الماضي، كان هناك 17 ألفا و420 وافداً، بينما توقف الرقم عند 5 آلاف و585 شخصا عام 2020.

وأضافت أنه "في اليومين الماضيين، وصل 83 شخصًا (22 أمس و61 اليوم) إلى سواحلنا؛ ما رفع إجمالي الوافدين عن طريق البحر إلى إيطاليا منذ بداية الشهر الجاري إلى 2464"، موضحة أنه "في العام الماضي- شهر يونيو بأكمله- كان هناك 5840 وافدا، بينما في عام 2020 كان هناك 1831".