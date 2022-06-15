رئيس البرلمان العراقي يرفع دعوى قضائية بحق أحد النواب متهما إياه بإثارة نعرات الطائفية

اتهم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، النائب السابق "مشعان الجبوري" بـ"التحريض وإثارة النعرات الطائفية"، رافعا دعوى قضائية بحقه.

وذكر البرلمان -في وثيقة أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رفع دعوى قضائية بحق مشعان الجبوري وإحدى القنوات الفضائية، وذلك لتصريحاته الباطلة والمسيئة والتي تضمنت التحريض وإثارة النعرات الطائفية وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

يذكر أنه بعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزة عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كلّ منها أن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائبا.