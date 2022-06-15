 رئيس البرلمان العراقي يرفع دعوى قضائية بحق أحد النواب متهما إياه بإثارة نعرات الطائفية - بوابة الشروق
الأربعاء 15 يونيو 2022 12:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟


النتـائـج تصويت

رئيس البرلمان العراقي يرفع دعوى قضائية بحق أحد النواب متهما إياه بإثارة نعرات الطائفية

بغداد - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 11:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 11:35 ص

اتهم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، النائب السابق "مشعان الجبوري" بـ"التحريض وإثارة النعرات الطائفية"، رافعا دعوى قضائية بحقه.

وذكر البرلمان -في وثيقة أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رفع دعوى قضائية بحق مشعان الجبوري وإحدى القنوات الفضائية، وذلك لتصريحاته الباطلة والمسيئة والتي تضمنت التحريض وإثارة النعرات الطائفية وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

يذكر أنه بعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزة عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كلّ منها أن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائبا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك