طالب أستاذ المالية في كلية وارتون لإدارة الأعمال بجامعة بنسلفانيا، جيرمي سيجل، اليوم الأربعاء، مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه اليوم لكبح جماح التضخم.

وأوضح، في تصريح مع شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، أن عدم إقدام الفيدرالي الأمريكي على تلك الخطوة سيُظهر للأسواق عدم قدرتهم على السيطرة على التضخم، متوقعًا أن يُصاب المستثمرون في أسواق الأسهم بخيبة أمل كبيرة في حال رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط.

وزادت توقعات المستثمرين باحتمالية رفع الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس بعد تسجيل التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوياته في 40 عامًا عند 8.6% في مايو.