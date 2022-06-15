عودة يصحح أخطاء لاعبي المقاولون قبل مواجهة الإسماعيلي

حرص محمد عودة المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب، على مشاهدة مباريات الإسماعيلي الأخيرة في الدوري التي خاضها تحت قيادة حمزة الجمل، والذي تولى مهمة القيادة الفنية خلفًا لحمد ابراهيم.

وذلك من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق قبل مباراة الفريقين المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز، كما شاهد الجهاز الفني للمقاولون العرب مباراة الإسماعيلي والزمالك التي خاضها الدراويش قبل توقف الدوري.

وخاض المقاولون 4 مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي، بدأ بالفوز على العبور بخماسية نظيفة، ثم الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3/1، والتعادل مع إيسترن كومباني سلبيًا، وأخيرًا الخسارة من إنبي بهدف نظيف.

ويعمل الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، على تصحيح مسار الفريق في الفترة المقبلة، ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادي الإسماعيلي يوم 17 يونيو الحالي في مباراة الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام والتي تقام باستاد الإسماعيلية.