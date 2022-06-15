كشف حقيقة فيديو على الفيس بوك لمواطن يزعم تعرض سيارته للسرقة

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر "فيس بوك"، بشأن تعرض أحد المواطنين للرشق بالحجارة بقصد السرقة حال قيادته لسيارته بالجيزة.



وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إدعى خلاله أحد الأشخاص تعرض سيارته للرشق بالحجارة بقصد السرقة حال سيره بالطريق السياحي بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وأضاف بسابقة تعرضه لواقعة مماثلة في غضون شهر ديسمبر الماضي.



وبالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن التوصل للقائم على نشر مقطع الفيديو ( سائق – مقيم بمحافظة الجيزة "قائد السيارة المشار إليها")، وباستدعائه وسؤاله، قرر بأنه بتاريخ 10 يونيو الجاري حال سيره بالطريق الدائري بين منطقتي " أعلى المنصورية وأعلى الليبنى " قبل الطريق السياحي، فوجئ بكسر الزجاج الخلفي للسيارة، وأنه لم يشاهد أحد على الطريق أو أحد يلاحقه، ولدى توقفه لم يعثر على ثمة أحجار ولم يحرر محضرا بالواقعة.



وأضاف أن الواقعة التي إدعى تعرضه لها في شهر ديسمبر الماضي، قرر بأنها حدثت بنطاق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وعدم تحريره أية محاضر، لافتا إلى أنه نشر مقطع الفيديو كنوع من الإثارة لزيادة متابعيه على موقع "فيس بوك"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.