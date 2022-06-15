 فرنسا تلقي القبض على مسؤول كبير بتنظيم داعش في مالي - بوابة الشروق
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فرنسا تلقي القبض على مسؤول كبير بتنظيم داعش في مالي

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

نشر في: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 10:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 10:41 ص

أفادت إذاعة مونت كارلو الدولية، في خبر عاجل منذ قليل، عبر موقعها، بأن فرنسا ألقت القبض على مسؤول كبير بتنظيم داعش في مالي.

ولم ترد أية تفاصيل أخرى حتى الآن.


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