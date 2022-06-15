فرنسا تلقي القبض على مسؤول كبير بتنظيم داعش في مالي

أفادت إذاعة مونت كارلو الدولية، في خبر عاجل منذ قليل، عبر موقعها، بأن فرنسا ألقت القبض على مسؤول كبير بتنظيم داعش في مالي.

ولم ترد أية تفاصيل أخرى حتى الآن.