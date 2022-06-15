فرنسا تلقي القبض على مسؤول كبير بتنظيم داعش في مالي

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أفادت إذاعة مونت كارلو الدولية، في خبر عاجل منذ قليل، عبر موقعها، بأن فرنسا ألقت القبض على مسؤول كبير بتنظيم داعش في مالي.
ولم ترد أية تفاصيل أخرى حتى الآن.