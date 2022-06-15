الرئيس العراقي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع منظمة الهجرة الدولية

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ضرورة تعزيز التعاون بين العراق ومنظمة الهجرة الدولية، والعمل على خطط واستراتيجيات مكافحة الفكر المتطرف.

جاء ذلك استقباله نائب المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية اوجوشي دانيلز اليوم الأربعاء ببغداد، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية.

وأشار صالح إلى أن العراق عانى كثيرا من الإرهاب الذي أدى لموجات نزوح داخلية وخارجية واسعة، مشددا على تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين مع احترام القانون الدولي الضامن لحقوق الإنسان وخياراتهم، وضمان عودة الحياة الطبيعية لمناطقهم.

من جانبها، أكّدت أوجوشي دانيلز دعم منظمة الهجرة الدولية للعراق في ملف الهجرة، ودعم انضمامه ل‍مجلس الدول الأعضاء في المنظمة ليكون مؤثراً وفاعلاً .