وفد من «التخطيط» يتابع منظومة التصالح والاشتراطات البنائية في الأقصر

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، المهندس محمد عبد النبي صالح، مندوب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة، للوقوف على آخر مستجدات منظومة التصالح والاشتراطات البنائية وطلبات المطابقة وتوصيل المرافق، وتذليل كل المعوقات أمام عمل المنظومة.

وفي ذات السياق، عقد محمد عبد الفتاح آدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، اجتماعا موسعاً، بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة، هدى المغربي، والمهندس محمد عبد النبي صالح مندوب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسادة مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمتابعة تنسيق العمل بمنظومة التصالح طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وأيضا الموضوعات والاستفسارات المتعلقة بكل من المتغيرات المكانية والرفع المساحي والمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية.

بحضور رؤساء المراكز والمدن والإدارات المعنية والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وقدم المهندس محمد عبد النبي صالح عرضا تفصيليا لآخر مستجدات منظومة المتغيرات المكانية ودورة عمل طلب شهادة تسجيل مكاني على منظومة تطوير خدمات المواطنين بالمحليات، تمهيدا لتطبيق التحول الرقمي للتصالح وإصدار التراخيص وطلبات المطابقة لتوصيل المرافق على مستوى المحافظة.

وأكد محمد عبد الفتاح آدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، على سرعة اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية التي تم الاتفاق عليها بحضور جميع الجهات المختصة تماشيا مع رؤية الدولة وأهداف التنمية المستدامة، وفي نهاية اللقاء أكد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع وآلية تنفيذه أولا بأول، مثمنا مجهودات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تحقيق ميكنة خدمات المواطنين بالمحليات.