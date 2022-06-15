موسيماني: الخطيب لم يتدخل في عملي مطلقا

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي أن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة لم يتدخل في عمله من قبل مطلقًا.

وقال موسيماني: "الخطيب يفهم كرة القدم جيدًا، هو ليس مجرد رئيس نادٍ، لأنه لعب كرة القدم في هذا النادي الكبير".

وأضاف: "الخطيب يتفهم الضغط الواقع علينا، والضغط الواقع على الجميع هنا حتى نفسه كرئيس نادي.. هذه الأمور تحتاج لشخص على دراية بهذا الوضع ومر بهذه الأمور من قبل، والخطيب مر بكل هذه الظروف قبل ذلك، وهذا سهّل من مهمة العمل معه".

وتابع موسيماني: "الخطيب لم يتدخل مطلقًا في عملي، ولم يقلل أبدًا من قيمتي، وأنا لن أتحدث بكلام غير جيد الآن لأنني راحل، أو أقول أشياء سيئة، لا لا، أنا شخص صادق وما أقوله هو الحقيقة وأقولها بوضوح".

وأتم: "الخطيب منحني الفرصة وأمدني بالنصائح التي أحتاجها، كذلك كنت أعبر له عن رأيي ورؤيتي كمدرب وما أراه للوضع الحالي وللمستقبل".

وأتم: "لقد كان لدي الدعم الكامل من مجلس الإدارة، من الجميع في النادي، من المسئولين، حتى العمال الذين يقومون بجمع مقتنياتي الآن".

وكان الأهلي قد أعلن أول أمس الإثنين فسخ التعاقد بالتراضي مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وجهازه المعاون.