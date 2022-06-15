التحويل من العام إلى الأزهر - أرشيفية

يتساءل العديد من أولياء الأمور، عن شروط التحويل من التعليم العام إلى الأزهر، وذلك بغرض تجهيز الأوراق المطلوبة قبل فتح باب الانتقال.

وحدد الأزهر الشريف شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2022، حتى يتعرف عليها الطلاب وأولياء الأمور قبل موعد التحويلات التي تنطلق قبل شهر من بداية العام الدراسي وتستمر لمدة 30 يوم.

شروط التحويل من التعليم العام إلى الأزهر

وتستطيع التعرف على شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر بالتفاصيل من خلال النقاط التالية التي نستعرضها في هذا التقرير:-

أولًا: يجب أن يتوافق سن قبول الطالب المحول من التعليم العام إلى الأزهر مع سن القبول بالمعاهد الأزهرية.

ثانيًا: تقديم إفادة بسن القبول بالمدرسة التي يريد التحويل إليها، وذلك للتأكد من تطابق السن مع الشروط المعلنة.

خطوات التحويل من الأزهر إلى العام

ثالثًا: لن يستطيع الأزهر الشريف قبول طلبات التحويل للطلاب الغير حاصلين على الشهادة الابتدائية، والذين اجتازوا مسابقة القبول بالصف الأول الإعدادي في المعاهد الأزهرية.

رابعًا: لن يقبل الأزهر الشريف تحويلات طلاب المرحلة الثانوية، وذلك بسبب اختلاف ضوابط قبول الطلاب في المدارس العامة.

رابط التحويل من الأزهر إلى العام

خامسًا: يستلزم خضوع الطالب لامتحان في القرآن الكريم، حيث يشترط أن تصل نسبة حفظه إلى 70% لقبوله في المعاهد الأزهرية.

سادسًا: مرور الطالب بامتحان تحريري في مادة العلوم الشرعية والعربية المقررة على طلاب الصف المحول إليه في المعاهد الأزهرية.

اقرأ أيضًأ: بعد قبول الحاصلين على الشهادة الإعدادية في الثانوي الأزهري.. أبرز ضوابط الأزهر للتحويل

سابعًا: يخضع الطالب إلى امتحان في مادة اللغة الأجنبية، حيث من الشروط تخطى الاختبار بنسبة عالية.

ويهتم أولياء الأمور بالحصول على رابط التحويل من التعليم العام إلى الأزهر، حتى يتمكنوا من التحويل مع بداية تلقي الطلبات وذلك من خلال رابط بوابة الخدمات العامة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.