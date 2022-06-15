 إعلان الفائزين بجوائز مسابقة رموز القرية بقصور الثقافة - بوابة الشروق
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إعلان الفائزين بجوائز مسابقة رموز القرية بقصور الثقافة


نشر في: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 6:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 6:09 م

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أسماء الفائزين في "مسابقة رموز القرية المصرية"، والتي نفذت في شهر رمضان الماضي من خلال الإدارة العامة لثقافة القرية برئاسة حمدي سعيد، والتابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى.

وفاز بالمركز الأول محمد أنور، وجائزة مالية 1500 جنيه، وعبد الرحمن عبد الرحمن جودة بالمركز الثاني وجائزة مالية 1000 جنيه، بينما فاز بالمركز الثالث نصر حسن عبد الغفار، وجائزة مالية 750 جنيها.

وتهدف المسابقة إلي إظهار بعض الشخصيات البارزة، والمتميزة التي أخرجتها القرية المصرية، وساهمت في تغيير وتطوير شتى المجالات الثقافية والفنية بمصر.

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