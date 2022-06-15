محادثات بين نائبي وزيري الدفاع الكوري والسويدي بشأن الأمن الإقليمي

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أعلنت وزارة الدفاع في سول أن نائبي وزيري دفاع كوريا الجنوبية والسويد أجريا محادثات، اليوم الأربعاء بشأن الأمن الإقليمي، والتعاون الثنائي في مجال الدفاع.

ويأتي الاجتماع بين نائب وزير الدفاع الكوري شين بيوم شول ونظيره السويدي جان أولوف ليند، في سول، وسط مخاوف مشتركة بشأن استمرار التجارب الصاروخية المستفزة التي تجريها كوريا الشمالية، والحرب الروسية في أوكرانيا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن شين أعرب عن امتنانه لدعم السويد لجهود بلاده من أجل تعزيز سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية، داعيا إلى استمرار هذا الدعم.

وقال ليند، إن ستوكهولم سوف تبذل أقصى جهودها لدعم جهود السلام في شبه الجزيرة الكورية.