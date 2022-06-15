ميدو: لاعبو منتخب مصر كانوا «موظفين» أمام كوريا الجنوبية

انتقد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والفراعنة السابق، لاعبي منتخب مصر الوطني بعد الخسارة من كوريا الجنوبية برباعية مقابل هدف وديا.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «كنا مُتوقعين أن يقدم منتخب مصر مستوى أفضل خلال مواجهة كوريا الجنوبية، بعد الانتقادات التي طاردت لاعبي المنتخب بعد مباراة إثيوبيا ولكن عكس ما توقعنا الأداء ضد كوريا الجنوبية كان أسوأ».

وأضاف: «ما يحدث لمنتخب مصر نتيجة الفشل على مدار سنوات كثيرة ماضية، واللاعبون الذين يمتلكون الخبرات لم يساعدوا منتخب مصر ضد كوريا، وهناك لاعبون خاضوا المباراة مثل الموظفين بدون روح، وهناك لاعبون لا يستحقون ربع ما يتقاضونه، والأرقام لا تكذب».

واختتم حديثه قائلا: «اتحاد الكرة الحالي ارتكب أخطاء، ولكنه دفع ثمن أخطاء الاتحادات السابقة».