 ميدو: لاعبو منتخب مصر كانوا «موظفين» أمام كوريا الجنوبية - بوابة الشروق
الأربعاء 15 يونيو 2022 4:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟


النتـائـج تصويت

ميدو: لاعبو منتخب مصر كانوا «موظفين» أمام كوريا الجنوبية

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 3:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 3:40 ص

انتقد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والفراعنة السابق، لاعبي منتخب مصر الوطني بعد الخسارة من كوريا الجنوبية برباعية مقابل هدف وديا.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «كنا مُتوقعين أن يقدم منتخب مصر مستوى أفضل خلال مواجهة كوريا الجنوبية، بعد الانتقادات التي طاردت لاعبي المنتخب بعد مباراة إثيوبيا ولكن عكس ما توقعنا الأداء ضد كوريا الجنوبية كان أسوأ».

وأضاف: «ما يحدث لمنتخب مصر نتيجة الفشل على مدار سنوات كثيرة ماضية، واللاعبون الذين يمتلكون الخبرات لم يساعدوا منتخب مصر ضد كوريا، وهناك لاعبون خاضوا المباراة مثل الموظفين بدون روح، وهناك لاعبون لا يستحقون ربع ما يتقاضونه، والأرقام لا تكذب».

واختتم حديثه قائلا: «اتحاد الكرة الحالي ارتكب أخطاء، ولكنه دفع ثمن أخطاء الاتحادات السابقة».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك