إيسترن كومباني يرصد مكافأة خاصة للاعبيه في حالة الفوز على الأهلي

رصد مجلس إدارة نادي إيسترن كومباني، مكافأة خاصة للاعبي الفريق الكروي الأول بخلاف ما تنص عليه اللائحة في حالة تحقيق الفوز علي النادي الأهلي.

ويستعد إيسترن كومباني لمواجهة النادي الأهلي في المباراة المقرررة بينهما مساء اليوم الأربعائ، على استاد الأهليwe ‎‏ السلام والمؤجلة من الأسبوع الـ14 في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وحرص علاء عبد العال المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي إيسترن كومباني على عقد عدة جلسات مع لاعبي فريقه، لمشاهدة ملخص لمباريات الأهلي الأخيرة من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف من أجل استغلالها خلال المواجهة.

وأدى لاعبو إيسترن كومباني مرانهم الرئيسي الثلاثاء، ويتوجه بعده اللاعبون لأحد الفنادق القريبة لملعب السلام للمبيت به، استعداداً لخوض المباراة.